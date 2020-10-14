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Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü, zimmet iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü, zimmet iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fiziki ve teknik takipli soruşturma kapsamımda Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. zimmet iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.G. emniyete götürüldü.


Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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