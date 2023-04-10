Fethiye Polisinden anlamlı kortej

Fethiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde motorize ekipler öncülüğünde kortej gerçekleştirdi.

Fethiye sokaklarını Türk bayrakları ve mavi, beyaz balonlarla süslenmiş araçlarla gezen kortejde, sirenler çalması halkın büyük ilgisini çekti. Motorlu polisleri gören çevredeki vatandaşlar zaman zaman alkışlar eşliğinde polislerin haftalarını kutladı. Kortejde polisin motorize ekiplerinin yanı sıra turizm jipi ve olay yeri inceleme ekip araçlarıyla diğer araçlar da yer aldı.

Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla oluşturulan kortej, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu öncülüğünde hazırlanırken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünden başlayan kortej ilçede mahalleler başta olmak üzere Atatürk ve Çarşı caddeleri ile Sahil Bandında gerçekleştirildi. Kortejdeki sirenlerin sesini duyan vatandaşlar da ev ve işyerlerinin balkonlarına çıkıp cep telefonları ile polis ekiplerini görüntülemeye çalıştı.