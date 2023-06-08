Fethiye Uçurtma Şenliği'nde gönüllerince eğlendiler

Fethiye Kent Konseyi'nin ve ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları'nın destekleriyle düzenlenen uçurtma şenliğinde, çocuk oyun gösterileri, oyun parkları ve ikramların olduğu programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şehit Fethi Bey Parkı Meydanı'nda gerçekleşen organizasyonda uçurtmalar gökyüzünü rengarenk hale getirdi. Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlikte çeşitli ikramlar da dağıtıldı. Akşam geç saatlere kadar devam eden etkinlikte çocuklar oyun parkında eğlendi. Çocuklar aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirdi.