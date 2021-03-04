Fethiye Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda bir miktar esrar, kağıda emdirilmiş uyuşturucu, metamfetamin, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.