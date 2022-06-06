İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan Seydikemeri'in Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkiinde çıkan orman yangına bir helikopter, 4 arazöz ve işçilerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.