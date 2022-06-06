Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan Seydikemeri'in Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkiinde çıkan orman yangına bir helikopter, 4 arazöz ve işçilerin müdahalesi ile söndürüldü.