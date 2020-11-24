Fethiye ve Seydikemer'de içme suyu çalışmaları

Suyu olmayan 25 hane içme suyuna kavuşuyor

Söğütlü Mahallesi Hasanbağı mevkiinde içme suyu bulunmayan 25 haneyi suyu kavuşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye yeni içme suyu hattı ve içme suyu deposu yapılıyor. Proje kapsamında Hasanbağı mevkiine 1400 metre uzunluğunda içme suyu ve içme suyu deposu yapımı devam ederken çalışmalar sonunda burada yaşayan vatandaşlar kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak.

İçme suyu kaynaklarında iyileştirme çalışması

Ayrıca Fethiye İlçesi Nif Mahallesi ve Seydikemer İlçesi Bağlıağaç mahallelerine içme suyu sağlayan su kaynaklarında da düzenleme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında bu bölgelerdeki su kaynakları tek noktaya toplanırken hem kaynakların bakım onarımı hem de suyu takibi kolaylaşıyor. Böylelikle bu bölgelerde meydana gelebilecek su kayıp kaçağının da önüne geçiliyor.