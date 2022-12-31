Fethiye yabancıların düğün merkezi oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesi 2022 yılında yabancı uyruklu vatandaşların evlenme merkezi oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hem balayı hem de nikah ve düğün için Fethiye'yi tercih eden 25 ülkeden 513 yabancı uyruklu vatandaş Fethiye'de dünya evine girdi. Geçen yıla göre 3 kattan fazla yabancı evliliğin yaşandığı Fethiye'de evlenen yabancılar balayını da burada geçirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Fethiye 2022 yılında da yabancı uyruklu vatandaşların evlenmek için seçtikleri önemli bir nikah merkezi oldu. 2021 yılında 151 yabancı uyruklu evliliğin gerçekleştiği öğrenilirken, 2022 yılında ise bu sayı 3 kattan fazla aratarak 513'e yükseldi. 2022 yılında Fethiye'de toplam 1602 nikah töreni gerçekleştirilirken, 397 ikisi de yabancı, 103 sadece kadın yabancı ve 13 sadece erkek yabancının nikahı kıyıldı. Fethiye Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre çoğunluğu İngiliz 397 ikisi de yabancı çiftin evliliği gerçekleştirilirken, çoğunluğu İngiliz, Rus, Ukrayna ve Alman 103 kadın Türk erkekleri ile evlendi. Ayrıca 13 Türk kızı da İngiliz uyruklu erkeklerle dünya evine girdi.

2021 yılında Fethiye'de 151 yabancı uyruklu çift dünya evine girerken, bu yıl bu rakam 513'e yükseldi. Fethiye ve çevresindeki organizasyon şirketlerine başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'de Fethiye'de evlenmek istediklerini bildirip Fethiye Belediye Evlendirme Memurluğuna başvurdu. Son bir yılda Fethiye'de toplam 1602 nikah gerçekleşirken, bunun 513'ü yabancı uyruklu nikah olduğu öğrenildi.

Başta İngiltere olmak üzere nikah için Fethiye'ye koşan yabancı uyruklu vatandaşlar düğünlerini burada gerçekleştirirken balayını da Fethiye'de yaptı.

Türk erkekleri ile evlenen yabancı kadınların yüzde 80'inin İngiliz uyruklu olduğu öğrenilirken, kalan bölümün Rusya, Almanya, Ukrayna ve Kırgızistan, Çin, Azerbaycan, Hollanda, Suudi Arabistan, Yunanistan, Azerbaycanlı, Suriyeli, ABD, Fas, , Hırvatistan, Romanya, Fransa, Türkmenistan, İran, Kanada, Özbekistan, Nijerya, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Finlandiya, Moldova ve Polonya'dan evlilik gerçekleştiği kaydedildi.

Fethiye ve Ölüdeniz ile Göcek koylarında, teknelerde ve plajlarda yapılan nikah ve konaklama dahil evlilik organizasyonlarının İngiltere ve diğer ülkelere göre oldukça ekonomik olması nedeni ile Fethiye'nin ve Akdeniz sahillerinin evlilik için rağbet gördüğü belirtildi. Bazı Türk organizasyon şirketlerinin yabancı ülkelerde yayınladıkları reklamların Türkiye'de evliliğe yoğun ilgi gösterilmesinde etkili olduğu kaydedilirken dövizde yaşanan dalgalanmalarında büyük etkisi olduğu, Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha ucuz olduğu kaydedildi.

Fethiye'de Eylülde rekor evlilik

Fethiye'de 2022 yılında toplam 1602 çift nikah kıydırırken, ilçede Ocak ayında 41, Şubat ayında 67, Mart ayında 74, Nisan Ayında 64, Mayıs ayında 181 nikah kıyılırken, Haziran ayında 215, Temmuz ayında 184, Ağustos ayında 231, Eylül ayında 243, Ekim ayında 155, Kasım ayında 93 ve Aralık ayında da 54 nikah kıyıldı.