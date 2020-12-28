Fethiye'de 110 milyonluk proje için ÇED toplantısı gerçekleştirildi

Fethiye Körfezi'nde koyların bulunduğu yarımada üzerinde, yapılması planlanan 328 yat bağlama kapasiteli marina projesi ile ilgili ÇED sürecinin bir aşaması olan halkın katılım toplantısı Fethiye Şefika Pekin Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda projeye bazı çevreciler tepki gösterirken, bir diğer kesim ise bölgeye önemli bir yatırımın yapılacağı ve kamu yararı olduğu vurgusunu yaptı. Toplantıya katılan proje sahibi Ali Rıza Akalın, “Ben bu Fethiye'yi seviyorum ve sonuna kadar da Fethiyeliyim. Her görüşe saygı duyuyoruz" diyerek Fethiye ekonomisi ve turizmine değer katacak bir proje planladıklarını belirtti.

Pandemi döneminde kapalı alanda toplantı düzenlenmemesi gerektiği yönündeki tüm uyarılara rağmen toplantı yerinde değişikliğe gidilmedi. Önceki gün yapılan halkın katılımı toplantısı; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde, marina projesinin müşavir firması tarafından tanıtım sunumu ile başladı. Salona katılımın belli bir sayı sınırında tutulması nedeniyle halkın katılımı toplantısına gelen bir kısım vatandaş toplantıyı salon dışından takip etmek zorunda kaldı. Toplantı salonu dışında kalan vatandaşlar marinanın yapılmaması yönünde sloganlar attı.

Toplantıya Fethiye Belediyesi başkan yardımcısı düzeyinde katılırken, FTSO Başkanı Osman Çıralı, Gelecek Partisi Muğla İl Başkanı Selahattin Kayaman, Fethiye Kent Konseyi, Fethiye Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği ve Muğla Çevre Platformu temsilcileri, denizciler, çevreciler katıldı.

"Projeye tepki gösterdiler"

Üç saate yakın süren toplantı sonunda dağılan katılımcılar, salona alınmayan ve dışarıdan pankartları, sesleri ile destek veren diğer katılımcılar ile bir araya geldiler. “Kahverengi bayrak değil, mavi deniz” sloganları eşliğinde yapılan basın açıklamasını Muğla Çevre Platformu'ndan Kamil Ovacık gerçekleştirdi. Ovacık açıklamasında; “Fethiye doğası için buradayız. Körfez üzerindeki ekolojik tehdit yeni bir proje ile tekrar gündeme geldi. Fethiye Körfezi'nde geçtiğimiz yıl hep beraber yaşadığımız “alg patlaması ile” bize yüzünü ciddi biçimde gösteren çevre felaketi için üzerinden geçen zamana karşı hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Bizler Fethiye'nin doğal yapısını bozacak her türlü girişime karşı, yasal yollar çerçevesinde itirazlarımızı dile getirmeye devam edeceğiz" diyerek tepki ve itirazlarını dile getirdi.

"Proje 200 kişiye iş imkanı sağlayacak"

ÇED toplantısında yapılan sunumun ardından soruları proje sahipleri tarafından cevaplandırıldı. Bazı soruları ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri cevaplandırdı. Yetkililer, halkın görüşleri doğrultusunda bir format belirlenerek, rapor hazırlanacağını ifade ettiler. Yetkililer, Yat Limanı Projesi için gerekli olan Hidrografik ve Oşinografik Etütler, Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik araştırmalar, imara esas Jeolojik–Jeofizik Etüt Raporu, dalga yükseklikleri inceleme raporları ayrıntılı olarak hazırlandığı, projenin kıyı çizgisi ve su alanı dışında körfezin açık denize geçiş kısmında olduğu, bu nedenle körfez içi yat kapasitesine olumsuz etkisi öngörülmemekte olduğu belirtildi. Proje alanında yer alan ana yanaşma yeri iskelenin ucu ile Şövalye Adası arasındaki en yakın noktalar arasındaki mesafe 337 metre olduğu, bu mesafenin, aynı deniz yolunu kullanacak diğer yatların yan yana geçişi açısından fazlasıyla yeterli olduğu ve seyrüseferi olumsuz etkilemeyeceği, yer olarak körfez suyunun açık deniz ile etkileştiği yerde olup, iç körfez su çevrimine ve açık deniz ile etkileşimine olumsuz etki oluşturmayacağı vurgulandı. Akmarin Yat Limanı tesisinin, Fethiye Yat Taşıma Kapasitesi Projesi önerileri arasında yer alan, “Tekne yanaşma yerlerinin belli merkezlerde marina gibi modern tesisler biçiminde yoğunlaştırılması hem kirlenme kontrolü, hem işletme kolaylığı, hem de başarılı bir yönetim planı için uygundur” ifadesi ile de uyumlu olduğu belirtili. Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 50 kişinin çalışacağı, işletme döneminde de yaklaşık 200 kişiye iş imkanı ile Fethiye için sosyoekonomik faydalar sağlayacak olması dikkat çekti. Ayrıca, Fethiye'nin yat turizmi potansiyeli göz önüne alındığında, ilçede bulunan 1 adet yat limanının yetersiz olduğu, Akmarin Yat Limanı Projesi'nin hayata geçirilmesi ilçedeki yat turizminin geliştirilmesi için büyük önem arz edeceği vurgusu yapıldı. Fethiye Körfezi'nin açık deniz çıkış kısmında planlanan proje 2012 yılında hazırlanmış olan “Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma 37 Bölgesi, Fethiye Körfezi Yat Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi” raporu içinde dikkate alınmamıştır. Bu nedenle ilgili raporda önerilen Fethiye Körfezi'ndeki 750 adet yat yanaşma yeri artışı sayısına dahil olmadığı belirtildi.