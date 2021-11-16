Fethiye'de 19 kilometre dere temizliği yapıldı

Fethiye derelerinde çalışmalarına devam eden ekipler bölgede 19 bin 380 metre dere temizliği yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü taşkınların ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Yangınlar nedeniyle kirliliğin oluştuğu derelerde temizlik çalışmaları sürdüren ekipler, toplam 70 bin 100 metre dere temizliği yaptı. Çalışmaların devam ettiği Fethiye ilçesinde yangın sürecinden bugüne kadar 19 bin 380 metre temizlik çalışması yapıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.