Fethiye'de 19 Mayıs coşkusu “Gripin” konseriyle yaşandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gripin konseri düzenlendi. Beşkaza Meydanı'ndaki etkinliğe gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisi oldu.

Uzun yıllardan bu yana Türk müzik dünyası içerisinde yer alan ve şarkıları ile geniş bir kitleye ulaşan Gripin grubu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı. Fethiye'de sevenleri ile buluşan Gripin, şarkıları ile meydanda toplanan kalabalığa unutulmaz bir konser yaşattı. Şarkılarını gençlerle birlikte söyleyen grup üyelerine dinleyenler, Türk Bayrakları ile eşlik etti.

Birol Namoğlu (Solist), Arda İnceoğlu (Bas Gitar), Murat Başdoğan (Gitar) ve İlker Baliç (Davul) dörtlüsünden oluşan Gripin, bu anlamlı günde şarkıları ile sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti. Eğlence ve temponun bir an olsun düşmediği programda, gençler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.