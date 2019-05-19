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Fethiye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışının 100.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Muğla'nın Fethiye İlçesinde coşkuyla kutlandı.


Kutlamalar kapsamında Sahil Bandında toplanan gençlik ellerinde dev Türk bayrağıyla Beşkaza Meydanında bulunan Atatürk anıtına kadar yürüdü. Yürüyüşe Kaymakam Muzaffer Şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Emre Süel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenen tören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okundu.


Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okuyup halk oyunu gösterileri sundu. Judo ve karate gösterilerinin de olduğu program ilgiyle izlendi.

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