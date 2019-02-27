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Fethiye'de 20 bekçi göreve başladı

Muğla’nın Fethiye ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 20 bekçi göreve başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 20 bekçi göreve başladı.


Günlükbaşı Polis Merkezi amirliğine bağlı çalışacak bekçiler, genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev yapacak. Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayacak olan 20 bekçi polis ekipleriyle iş birliği içinde çalışacak. Fethiye Kaymakamı Muzzafer Şahiner ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel göreve başlayan bekçilere başarı diledi.


Kaymakam Şahiner gazetecilere yaptığı açıklamada Fethiye'nin ülkenin güzide turizm merkezleri arasında oluğunu kaydetti. İlçenin 160 bin nüfusu olduğunu ve bunun 101 bininin kent merkezinde yaşadığını belirten Şahiner, "15 merkez mahallemiz var. İlçemizin turistik olması dolayısıyla yılda 1 milyon 350 bin civarı turist ağırlıyoruz. Bu anlamda tüm misafirlerimiz ve Fethiyeli vatandaşlarımızın huzuru için emniyet kuvvetlerimize 20 bekçi kardeşimiz destek olacak. Bekçilerimiz ile emniyet teşkilatı daha da güçlenecek" diye konuştu.

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