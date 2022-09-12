Fethiye'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı heyecanı başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı heyecanla karşılandı.

İlköğretim Haftası Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunma ve kutlama programı düzenlendi. Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirilen program çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eğitim yılına dair mesajının okunmasının ardından tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması ile son buldu.

Törene, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Ak Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban, İyi Parti Fethiye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, Silkar Günlükbaşı İlkokulu Müdürü Mehmet Çoban ve beraberinde iki öğrenci tarafından Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'ya ziyaret gerçekleştirildi. Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenciler ile bir araya geldi.