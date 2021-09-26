Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 254 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Faralya Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından Cennet Koyu'nda bir tekneye binen Afganistan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 254 göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 254 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Öte yandan, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.