İhlas Haber Ajansı

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Fethiye'de 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde birden fazla suçtan 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde birden fazla suçtan 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, birden fazla kişiyle tehdit, ruhsatsız silah ve mermi satın alıp bulundurmak suçlarından aranan M. Y.(41) isimli şahıs, başkasının kimlik numarası ile konaklarken Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. M. Y. Emniyetteki işlemelerinin ardından cezaevine gönderildi.

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