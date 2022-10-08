Fethiye'de 3. Spor Festivali Açık Su Yüzme Yarışı yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde '3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali' çerçevesinde açık su yüzme yarışı ve bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları yapıldı.

Fethiye Spor Festivalinin ikinci haftasında devam eden müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Ölüdeniz'de gerçekleşen yüzme yarışına 206 sporcu katıldı. 5 bin ile 2 bin 500 metrelik iki parkurda gerçekleştirilen açık su yüzme yarışında engelli yüzücüler de mücadele etti. Genel klasman 5 bin metre erkeklerde Ali Oraloğlu, kadınlarda Ozen Sanem Dilek, 2 bin 500 metre erkeklerde Oğulcan Bilgin ve kadınlarda Beste Yonca Keser birinci oldu. Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı tarafından verildi. Kumburnu Plajı'nda ise bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları yapıldı.

“Geleneksel hale gelecek”

Ödül töreninde konuşan Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, “Müsabakalarımız sorunsuz şekilde yapılıyor. Bizi en çok sevindiren durum bu. Fethiye spor festivalinin 3'üncüsü tüm hızıyla devam ediyor. Seneye geleneksel hale gelecek. Sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Her zaman destek olmaya hazırız”

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise Fethiye'de sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, “her zaman destek olmaya hazırız” diye konuştu.

“Seneye tekrar katılacağım”

Yarışmanın 2 bin 500 metrelik kategorisinde birincilik elde eden Oğulcan Bilgin ise “Fethiye'de ilk defa yarıştım. Sadece dubaları görmekte zorlandım. Onun dışında her şey çok güzeldi. 2 bin 500 metrede birinci oldum. Çok mutluyum. Seneye tekrar katılacağım" ifadelerini kullandı.