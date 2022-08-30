Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer bayramı ülke genelinde olduğu gibi Fethiye'de de düzenlenen törenle kutlandı.

Beşkaza meydanında düzenlenen törene, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Cemal Yalçın günün anlam ve önemine ilişkin konuştuğu etkinlikte öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Daha sonra Kaymakam Balcı, makamında tebrikleri kabul etti.