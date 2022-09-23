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Fethiye'de 315 litre şişelenmiş sahte alkol yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde KOM Grup Amirliği Ekipleri sahte alkol imalatı yapan M.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde KOM Grup Amirliği Ekipleri sahte alkol imalatı yapan M.Y ve C.A. isimli şahısların iş yerine baskın düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda sahte içki, etil alkol, sahte etiket ve bandrol ele geçirildi.



Fethiye KOM Grup Amirliği Ekipleri Fethiye'de bulunan iki ayrı işyerinde, sahte alkol imalatı ve satışının yapıldığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.Y ve C.A adlı şahsın işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y adlı şahsın işyerinde yapılan aramalarda, 130 litre Etil Alkol, 50 litre el yapımı içki, 1117 Adet alkollü içki etiketi, 1278 Adet TAPDK sahte bandrol, alkol yapımında kullanılan 0,75 litre alkol aroması, 2 adet alkol yapımında kullanılan aparat ele geçirildi. Hisarönü Mahallesi'nde işletmecilik yapan C.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada ise 72 şişe el yapımı içki, 46 şişe el yapımı içki, 17 şişe el yapımı içki ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin “kaçak alkol” suçundan adli işlemleri devam ediyor.

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