Fethiye'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç bir kadın, 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Sabire Şen isimli kadın, 4. kattaki evinin balkonundan yere düştü. Kadının düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Şen'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.