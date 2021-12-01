İhlas Haber Ajansı

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Fethiye'de 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 aydır takip ettikleri, "Birden fazla kişiyi silahla yağma" suçundan 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'nün (72) Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö, çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.

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