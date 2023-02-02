Fethiye'de 7 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT timinden kaçamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde yağma, iftira, kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürülebileceği vaadiyle dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 10 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.Y isimli şahıs Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla il Jandarma komutanlığına bağlı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan A.R.Y. isimli şahıs Jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.