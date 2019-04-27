Fethiye'de arka arkaya iki paraşüt kazası

Fethiye Ölüdeniz'deki 1900 rakımlı Babadağ'da yamaç paraşütü alanında akşam saatlerinde arka arkaya iki kaza meydana geldi.

Dünyaca ünlü Babadağ'dan atlayış yapan ve henüz kendisine ulaşılamayan paraşütçü, Mendos eteklerindeki kayalıklara düştü. Kaza sonrası olay yerine düşen paraşütçünün bulunması için 112 Acil Sağlık ekibi, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İlk kazanın ardından kayıp paraşütçünün arama çalışmaları sürerken ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada da kazazede paraşütçünün yine Mendos eteklerine düştüğü öğrenildi. İki paraşüt kazasında da isimleri henüz belirlenemeyen paraşütçülerin arama çalışmaları sürüyor.