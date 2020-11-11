Fethiye'de Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Fethiye Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olması nedeniyle Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde anma konseri düzenledi. Pandemi nedeniyle seyircisiz düzenlenen konser, belediye sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Fethiye Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı olması nedeniyle Belediye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde anma konseri düzenledi. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenen konser Fethiye Belediyesi sosyal medya resmi hesaplarında canlı yayınlandı. Fethiye Belediyesi sanatçıları AysunKarasaçlı, Mustafa Selçukoğlu, Adem Kazan, Özer Cengiz, Ali Tunç ve Belediye Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi. Canlı yayınlanan konseri binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından takip ederek, izledi.

Konser sırasında Beşkaza meydanından Belediye Özer Olgun Kültür Merkezi bina duvarına ve Fethiye kalesine Mustafa Kemal Atatürk imzası ve portre çizimi lazer ışıkla yansıtıldı.