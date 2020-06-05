Fethiye'de bandolu kıyı temizliği

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Yarımadasında vatandaşlar tarafından atılan çöplerin kirliliğe neden olduğu bölgelerde kıyı temizliği yapıldı. Fethiye Belediyesi temizlik ekiplerinin çalışmasına Fethiye Belediye Bandosu da ‘Çöpçüler' şarkısıyla eşlik etti.

Fethiye Yarımadasındaki Aksazlar Koyu çevresinde vatandaşların ilçe merkezini seyretmek için kullandığı alanlarda yoğun çevre kirliliği yaşanıyor. Atılan çöpler, kıyı şeridindeki kötü manzaralar oluştururken, bölge çevrecilerden yoğun şikayet oluyor.

Fethiye Belediyesi temizlik ekipleri, ‘Dünya Çevre Günü' nedeniyle ilçe genelinde yapacağı temizlik çalışmalarına bu bölgeden başladı. 50 temizlik personeli bölgeye gelerek atılan çöpleri topladı. 3 kilometrelik kıyı şeridinde yapılan temizlikte bir kamyonet dolusu çöp toplandı.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için temizlik çalışmasına Fethiye Belediye Bandosu da eşlik etti. ‘Çöpçüler' şarkısını çalarak yürüyen bandoya yoldan araçlarıyla geçen vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Dünya Çevre Günü'nde farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Fethiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle korunması gereken bir yer olduğunu vurgulayan Kabak, “Önemli olan toplamak temizlemek değil, çöp atmamak. Bu bilinci kazanmamız gerekiyor. Amacımız bu güzelliği gelecek nesle temiz aktarabilmek” dedi.