Fethiye'de bayram öncesi safari araçları denetlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde safari turları yapan araçlar Kurban Bayramı öncesi Fethiye Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından denetlendi.

Turizm sezonunun başlamasıyla Fethiye'de turist yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı tatili öncesi daha da artacak olan turist sayısını göz önünde bulunduran ekipler Fethiye ve Seydikemer ilçeleri arasında safari turlarının denetimlerini sıklaştırdı. Fethiye trafik büro amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde belge kontrolü ve araç evrakları kontrolü yapan ekipler, kazaların önüne geçmek için denetimlerin devam edeceğini belirtti.