Fethiye'de baz istasyonundaki aküleri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla JASAT tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda kullanılan akülerin çalındığı ihbar edildi. Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler şüphelinin S.D olduğunu tespit etti.

Zanlı, Yeni Mahalle'deki evinde gözaltına alındı, çalınan aküler ise bir hurdacıda ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.