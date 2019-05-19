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Fethiye'de binlerce kişi sokaklara döküldü

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, sahasında lig ikincisi Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Muğla'nın Fethiye İlçesinde coşkuyla kutlandı.


Atatürk Caddesi'nde uzun konvoylar oluşturan taraftarlar şehirde trafiğin de tıkanmasına neden oldu. Sokaklarda marşlar okuyarak ev meşale şampiyonluğu kutladılar.


Fethiye İlçe emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri trafik akışını sağlamaya çalışırken, asayiş ekipleri kutlamalara gölge düşmemesi için yoğun mesai yapıyor.

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