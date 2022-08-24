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Fethiye'de bungalov ev, alev alev yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Belen Caddesi'nde ahşap bungalovlardan birinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bungalov evde kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Yangın söndürülürken, bungalov ev kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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