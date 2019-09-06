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Fethiye'de çatıdan düşen işçi öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çalıştığı çatıdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı çatıdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir süt ürünleri deposunun çatısında çalışan 54 yaşındaki Osman Nuri Bayram, çatının çökmesi nedeniyle düşerek ağır yaralandı. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayram, ambulansı ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Bayram'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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