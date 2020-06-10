Fethiye'de çevre kirliliğinin önlenmesi için protokol imzalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen "Tarımsal Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşüme Kazandırılması" projesiyle zirai ilaç ambalajı ve tarımsal atıklardan kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi için protokol imzalandı.

Fethiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fethiye Belediyesi işbirliğinde proje kapsamında yaptırılan konteynerler yoğun olarak tarımsal faaliyetin gerçekleştirildiği mahallelere yerleştirilecek. Çiftçiler, kullandıkları zirai ilaç ambalajı atıkları, geri dönüşüme kazandıracak ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

İmza törenine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Akparti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ve davetliler katıldı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, yaptığı konuşmada, geçen yıl Fethiye Körfezi' nde yaşanan kirliliğin önlenmesi anlamında kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerin belirlendiğini söyledi.

Kirliliğe sebep olan etkenlerinden biri olan tarımsal atıkların önlenmesi amacıyla planlama yapıldığını belirten Şahiner, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ortak çalışma yaptı. Onun için konteynerler hazırlandı, bunları en kısa sürede gerekli yerlere dağılacak. Vatandaşlarımızdan tarım alanlarında üretimin durmaması için bütün kolaylıklar sağlandı. Bundan sonraki süreçte de çiftçilerimize desteklerimiz devam edecek. Çiftçilerimizden özellikle doğayı kirleten tarımsal ilaçların atıklarını konteynerlere atmasını istiyoruz" diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiye Körfezi'nde geçen yıl yaşanan Alg (Su yosunu) patlamasıyla ilgili belediye olarak bilim insanlarıyla çalışma yatıkları ve rapor hazırladıklarını anlattı. Gazi Üniversitesi'den 7 bilim insanıyla yapılan araştırmalar neticesinde kirliliğe neden olan bulgular arasından zirai ilaca atıklarının da bulunduğunu dile getiren Karaca, gerçekleştirilen projeyle bu kirliliğin de önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da projenin çevreyi kirletici etkenlerden olan zirai ilaç ve ambalaj atıklarını büyük oranda engelleyeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca protokol imzaladı.