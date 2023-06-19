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Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesi, Gemiler Koyu yakınlarında çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Gemiler Koyu yakınlarında çıkan orman yangını söndürüldü.



Yangın, Kayaköy Mahallesinde bulunan Gemiler Koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye, yangın söndürme helikopteri, 2 arazöz ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 1 dekar makilik alan zarar gördü.

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