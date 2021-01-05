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Fethiye'de çıktığı kayalıkta mahsur kalan turisti JAK ve AKUT kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürüyüşte yolunu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İsviçreli turisti, JAK ve AKUT ortak operasyonla kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşte yolunu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İsviçreli turisti, JAK ve AKUT ortak operasyonla kurtardı.


Fethiye'ye tatile gelen İsviçreli Peter Andrin Steiner (68), Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı. Bir süre patikada yürüyen Steiner rotasını kaybederek, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla inmeyi başaramayan Steiner'ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.


Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi.


Steiner'e ulaşan ekipler bölgeye iple kurtarma istasyonu kurdu. Halatlar yardımıyla İsviçreli turiste ulaşan ekipler, Steiner'i bulunduğu alandan kurtardı. Yapılan kontrollerde Steiner'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi

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