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Fethiye'de cinayet

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kiraladıkları villada kız arkadaşını boğarak öldüren şüpheli 28 yaşındaki H.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kiraladıkları villada kız arkadaşını boğarak öldüren şüpheli 28 yaşındaki H.A. İstanbul'da polise teslim oldu.


Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde bulunan bir villa da meydana gelen olayda, H.A ile kız arkadaşı 27 yaşındaki Asena Ercan kiraladıkları villada bilinmeyen bir neden ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu iddia edilen H.A kız arkadaşını boğarak öldürdü. H.A. isimli şüpheli olayın ardından kaldığı villadan ayrılarak İstanbul'a kaçtı.


İstanbul'da Maltepe polis karakoluna giderek suçunu itiraf eden H.A.'nın itirafı üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese gitti. Kapıyı kırarak villaya giren ekipler, villanın ikinci katında Ercan'ın cesedini buldu.


Olay yerindeki incelemenin ardından Asena Ercan'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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