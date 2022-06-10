Fethiye'de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik denetim yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokakta risk altındaki çocuk ve ailelerine uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi amacıyla denetim yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk işçiliğini önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları ve yerinde uygulamalar başlattı. Denetim Ölüdeniz ve Hisarönü'nde gerçekleştirildi. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi görevli meslek elemanları, emniyet, jandarma var belediye zabıta görevlilerinden oluşan “Mobil Ekip” tarafından sokaklarda denetim yaptı. Özellikle turizm bölgelerinde gerçekleşen denetimlerde, sokakta risk altında olduğu tespit edilen çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesi ve uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Yapılan denetimlerle çocukların karşı karşıya kaldıkları önlenebilir risklerden korunması ve risk faktörlerinin önceden tespit edilmesine yönelik hizmetlerin başlatılmasının amaçlandığı kaydedildi. Yetkililer bu denetlemelerin Fethiye'nin her mahallesinde gerçekleştirileceğini belirtti.