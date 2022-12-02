Fethiye'de Çocuk ve Ortopedi paneli yapıldı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle ‘Çocuk ve Ortopedi' paneli yapıldı.

Prof. Dr. Muharrem İnan, Prof. Dr. Baki Umut Tugay, Doç. Dr. Ozan Ali Erdal ve Fzt. Mehmet Zafer Pınarer'in katılım sağladığı panel, ilk önce sadece Ortopedi Uzmanları ve fizyoterapistler için gerçekleştirildi. Muğla ve Antalya'dan Fethiye'ye gelen uzmanlar, Prof. Dr. Muharrem İnan, Prof. Dr. Baki Umut Tugay, Doç. Dr. Ozan Ali Erdal ve Fzt. Mehmet Zafer Pınarer'in belediye meclis salonundaki sunumlarına katıldı.

Meclis salonunda yapılan sunumların ardından Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'ne geçildi. Ailelere özel yapılan panelde birçok konuya açıklık getirildi. Kültür merkezini dolduran aileler, hocaları sık sık alkışladı. Ortopedik sorunları olan çocuklarda aile, fizyoterapist ve ortopedist iletişimi, Botox'un bir zararı var mı?, Cerrahi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi konuların sunumları kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Muharrem İnan, Prof. Dr. Baki Umut Tugay, Doç. Dr. Ozan Ali Erdal ve Fzt. Mehmet Zafer Pınarer, katılımcıların muayenesini yine kültür merkezinde gerçekleştirdi.