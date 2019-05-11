Fethiye'de de "Nöbetçi Noter" uygulaması başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında "Nöbetçi Noter" hizmet veriyor.

Süleyman Demirel Bulvarı İlba İş Merkezi'nde bulunan Fethiye 1. Noterliği, bu kapsamda nöbet hizmetini yürütüyor.

Selçuk Caneroğlu, bir işlem için notere geldiğini ve uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Hafta sonu noterin açık olmasının işlerini kolaylaştırdığını ifade eden Caneroğlu, vatandaş için büyük kolaylık olacağını kaydetti.

Oktay Durukan ise hizmetin vatandaşa alış verişişi hafta sonu da yapabilme kolaylığı sağladığını dile getirdi.

Noter yetkilileri, uygulamaya vatandaşların ilgi gösterdiğini ve uygulamayla ilgili bilgi almak için çok sayıda telefon aldıklarını bildirdi.