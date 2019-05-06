İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de denize düşen Rus paraşütçü öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken yedek paraşütünü açarak denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken yedek paraşütünü açarak denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla ilçenin Ölüdeniz Mahallesi'nde tatile gelen Andrey Kurinin (44) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. 1200 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Kurinin, yaklaşık 500 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü.


Kurinin'in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizden botla çıkarılan Kurinin'in, hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.