Fethiye'de 'Doğa Engel Tanımaz' yürüyüşü yapıldı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, ‘Doğa Engel Tanımaz' projesi kapsamında engelli bireylerle doğa yürüyüşü yaparak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Fethiye Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Fethiye Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği ‘Doğa Engel Tanımaz' projesinin 2'ncisi gerçekleştirildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Fethiye Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezinde yaşayan engelli gençlerle doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Kayakaöy Mahallesi'nden başlayan yürüyüş Boncuklu Koyunda sona erdi. Doğayla iç içe bir gün geçiren engelli bireyler, aynı zamanda çevre temizliği de yaptı. Yürüyüşün ardından piknik yapıldı.

Kayaköy Mahallesi'nden Boncuklu Koyuna yürüyüş yaptıklarını ifade eden Fethiye Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Erkan Güngör, “Fethiye Kaymakamlığınca ortaklaşa düzenlenen Doğa Engel Tanımaz projesinin 2'ncisi gerçekleşti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Fethiye Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezinde kalan gençlerle yapılan doğa yürüyüşünde gençlerle Kayaköy'den Boncuklu plajı arası yürüyüş yapıldı. Ayrıca çevre temizliği yaptık. Daha sonra Boncuklu plajında piknik yapılarak engelsiz yaşam merkezinde kalan gençlerle oyunlar oynanıp güzel bir etkinlik gerçekleşmiştir” diye konuştu.