Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, şehir merkezinde ticari, toplu taşıma ve özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Otomobilde sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

Fethiye'de 'dumansız araçlar' uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik büro amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ekipler hususi, ticari ve toplu taşıma araçlarında sigara içilip içilmediği ile ilgili uygulama yaptı.

Polis ekiplerinin uygulamaları sırasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen bazı sürücüler tepki gösterirken, bazıları da uygulama sebebiyle şaşkınlık içinde kaldı.

Ceza yiyen İsmail Akdağ, bütün sigara satan yerlerin kapatılması gerektiğini söyledi. Sigara serbest olduğu sürece vatandaşın alacağını belirten Akdağ, "Bu sigarayı aldığında evde ve araçta da içecekler. Vatandaşın suç işlenmesi istenmiyorsa, bunun satılmaması lazım" dedi.

Öte yandan, yaklaşık iki saat yapılan uygulamada altı sürücüye toplam 918 TL ceza yazıldı.