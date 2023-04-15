Fethiye'de emniyet mensupları iftarda buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı nedeniyle Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe çok sayıda emniyet mensubu, gazi ve şehit aileleri katıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ikinci kez iftar yemeği düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu öncülüğünde düzenlenen yemeğe şehit aileleri ve emniyet personeli katılım gösterdi. Müdür Dadaşoğlu iftar yemeğine gelenleri tek tek karşıladı. İlçe Müftüsü Kamil Oktay'ın duasının ardından yemekler yendi. Türk musikisi eşliğinde davetliler çalınan şarkılarla birlikte yemeklerini yediler.

“Rabbim teşkilatımıza kaza bela vermesin”

Polis teşkilatının büyük bir aile olduğunu ifade eden Müdür Kayhan Dadaşoğlu, “Teşkilatının kuruluşunun 178. yılında ilçe emniyet müdürlüğü olarak bu yemeği düzenledik. Biz bu yemeği bir restoranda da verebilirdik ama biz kendi evimizde vermek istedik. Rabbim teşkilatımıza kaza bela vermesin. Şehitlerimize Allah gani gani rahmet versin. Gazilerimize uzun ömürler versin. Birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.