Fethiye'de en acı bayramı yaşadılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye ilçesi Nif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerinde Kerem Çomar (17) idaresindeki 48 RJ 931 plakalı motosiklet, B.I.'nın (48) kullandığı 48 JC 620 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Kerem Çomar ve yolcu olarak bulunan O.G. (16) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Kerem Çomar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı O.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, traktör sürücüsü B.I. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.