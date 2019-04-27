Fethiye'de Enduro ve ATV heyecanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonasının 2. ayak magazin startı verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyona öncesinde Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde teknik kontroller yapıldı.

Daha sonra magazin startı için Beşkaza Meydanı'nda toplanan yarışçılar, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit'in verdiği startla ilçe merkezinde tur attı.

Beşkaza Meydanı'ndaki startın ardından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenecek yarışlar öncesinde sporcular lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele etti. Sıralama turlarına farklı illerden 123 yarışçı katıldı.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Parkurun orta sertlik seviyesinde olduğunu ifade eden Özdemir, “Tüm yarışçılarımız bu parkurda mücadele etmeyi bekliyordu. Parkur, her türlü koşulu içinde barındırıyor. Yarın yapılacak yarışlara da herkesi davet ediyoruz" dedi.