Fethiye'de erkek öğrenci yurdunda yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, özel bir erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde buluna erkek öğrencilerinin kaldığı 5 katlı yurtta yıldırım kaynaklı elektrik arızasında yangın çıktı. Yurttan duman çıktığını çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Ola yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatil olması nedeniyle yurtta bulunan beş öğrenciyi tahliye etti.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının yıldırıma bağlı elektrik arızasından kaynaklandığı belirledi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.