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Fethiye'de eşini öldüren koca tutuklandı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde, eve alkollü geldiği için tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, eve alkollü geldiği için tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.


Olay; Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'taki evde, gece eve alkollü geldiği iddia edilen ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşi Gamze Ü (31) ile tabanca ile vurarak öldüren, Birol Ü. (37) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlı " kasten öldürme" suçundan tutuklanan zanlı Eşen T Tipi Ceza evine gönderildi.


Birol Ü. dün, evinde eşi Gamze Ü'yü (31) ruhsatsız tabancasıyla başından vurup jandarmaya arayıp ''Eşimi vurdum'' diyerek ihbarda bulunmuştu.


Öte yandan Gamze Ü Faralya Mahallesinde toprağa verildi.

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