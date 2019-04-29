Fethiye'de eşini öldüren koca tutuklandı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, eve alkollü geldiği için tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay; Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'taki evde, gece eve alkollü geldiği iddia edilen ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşi Gamze Ü (31) ile tabanca ile vurarak öldüren, Birol Ü. (37) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı " kasten öldürme" suçundan tutuklanan zanlı Eşen T Tipi Ceza evine gönderildi.

Birol Ü. dün, evinde eşi Gamze Ü'yü (31) ruhsatsız tabancasıyla başından vurup jandarmaya arayıp ''Eşimi vurdum'' diyerek ihbarda bulunmuştu.

Öte yandan Gamze Ü Faralya Mahallesinde toprağa verildi.