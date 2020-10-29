İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar şehir merkezlerinde zor anlar yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar şehir merkezlerinde zor anlar yaşadı.


İlçede gece başlayan sağanak yağmur nedeniyle Taşyaka Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi ve Sanayi Sitesi'nde su birikintileri oluştu. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Bazı okul ve evlerin bahçeleri de suyla doldu. Belediye ekiplerince tıkanan su giderlerinin açılması için çalışma başlatıldı.


Metre Kareye 55 Yağış


Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye son 12 saate metrekareye 55 kilogram yağış düştüğünü, yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.