Fethiye'de ev yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde konutta çıkan yangında anne ve çocuk dumanlardan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kesikkapı Mahallesi 129 Sokaktaki bir evin giriş katında bulunan elektrik malzemelerinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye grup amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın sündürülürken, yanan evin üst katında yoğun dumana maruz kalan daireden 2 yaşındaki çocuk ve annesi itfaiye ekipleri tarafından alınarak ambulansa taşındı Anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.