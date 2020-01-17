Fethiye'de Evde Eğitim Alan Öğrencinin Karne Sevinci

Muğla'nın Fethiye İlçesinde rahatsızlıklarından dolayı okula gidemeyen ve evde eğitim alan 1. sınıf öğrencileri Yağmur Maral ilk karnesini evinde aldı.

Babataşı Mahallesinde oturan ve doğuştan metabolizma bozukluğu hastası olan Yağmur Maral okula duyduğu özlemi Milli Eğitim Müdürlüğünce sağlanan imkanla evde gördüğü eğitim ile gideriyor. Evde eğitim sayesinde akranlarından da geri kalmayan Marak, heyecanla bekledikleri karnelerini kendilerini ziyaret eden Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Şube Müdürü Şadiye Ceylan, Yusuf İzzet Gökçe İlkokul Müdürü Mehmet Kurt ve Öğretmen Gül Sevim Gök'ün elinden aldı. Maral'ın isteklerini de dinleyen Kaymakam Şahiner, çeşitli hediyeleri başarılı öğrenciye armağan etti.

Evde eğitim alan Yağmur Maral'ı başarısından dolayı kutlayan Kaymakam Muzaffer Şahiner öğrenciyle birlikte kitap okudu. Yağmur Maral da evde eğitim alıp okuma yazma öğrendiği için teşekkür etti. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdür Faruk Kaya da Fethiye de 7 öğrencinin evde eğitim aldığını belirterek “Devletimiz çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için büyük çaba sarf ediyor” ifadelerini kullandı. Baba Adnan Maral ise ziyarete teşekkür ederek “Öğretmenimiz kızım için büyük fedakarlık ortaya koyuyor” diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı karne töreninde baba Adnan Maral “Devletimize teşekkür ediyorum. Kızımın rahatsızlığı nedeniyle evimize öğretmenlerimiz düzenli şekilde gelerek eğitimden yoksun bırakmadılar.” ifadelerini kullandı.