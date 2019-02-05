İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de fırtına ağaçları devirdi, çatıları içurdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çıkan fırtınada bazı ev ve işlerinin çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.


Fırtına nedeniyle Karaçulha Mahallesinde bulunan bir evin çatı yola uçtu. Bazı mahallerde ağaçlar dalarında kırıldı. Reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı.


Polis ve İtfaiye ekipleri, gece boyunca gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.