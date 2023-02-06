Fethiye'de gazeteciler depremzedeler için kan bağışında bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan basın mensupları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen ve diğer illerde de yıkıcı sonuçlar doğuran depremin ardından Kızılay'dan "kan bağışı" çağrısı yapıldı. Bunun üzerine Fethiye'de görev yapan Muğla İnternet Gazeteciler Derneği ve Fethiye Gazeteciler Derneği üyeleri Kızılay Fethiye Şubesinde kan bağışında bulundu. Basın mensupları adına açıklamalarda bulunan Muğla İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Seda Köktener ve Fethiye Gazeteciler Derneği Osman Baykuş, “Bütün ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, geçmiş olsun diyoruz” ifadelerinde bulundular.

“Fethiye'deki gazeteciler olarak kan bağışına geldik”

Fethiye Gazeteciler Derneği Osman Baykuş, “Sabaha karşı saat 4 sularında Doğu'daki 10 ilimizi etkileyen, 7,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Kızılay'a Fethiye'deki gazeteciler olarak kan bağışına geldik. Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanımız Seda Köktener ile buradayız. Bütün ülkemize, can kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, geçmiş olsun diyoruz şeklinde konuştu.

“Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”

Muğla İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Seda Köktener, “Üzücü bir haberle güne başladık. Doğu ve Güney Doğu'da yaşanan depremden dolayı birçok vefatımız ve yaralananlarımız var. Herkese baş sağlığı diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. O bölgede yaşayan, görev yapan gazeteci arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Osman Başkanımızın dediği gibi; Muğla İnternet Gazetecileri Derneği, Fethiye Gazeteciler Derneği ve Dijital Medya Basın Derneği olarak biz de üzerimize düşen görevi Fethiye'de görev yapan basın mensuplarıyla birlikte kan bağışında bulunarak yaptık. İlerleyen günlerde de yardımlarımız olabilir. Bunlarla ilgili açıklamaları yapacağız. Tekrardan o bölgeye ve çalışan gazetecilere geçmiş olsun diyoruz. İnşallah böyle felaketler bir daha başımıza gelmez diyorum” diye konuştu.