Fethiye'de “Geleceğe Nefes” olacak fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'nın Fethiye İlçesinde de ağaç dikim etkinliği yapıldı.

“Geleceğe Nefes” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde gerçekleşti. Geleceğe Nefes programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı saat 11.11'de başlayan etkinliğe Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 500 okaliptüs ile 100 erguvan fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat “Tüm Türkiye'de aynı andan fidan dikimi gerçekleştiriyoruz, bizler gelecek nesillere yeşil bir memleket bırakmak istiyoruz” dedi.